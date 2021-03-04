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Власть
Сюжеты: Конституционная реформа, Конституция и выборы: самое важное

Что обсуждаем? У кыргызстанцев на руках разные проекты Конституции

В настоящее время у кыргызстанцев на руках разные проекты Конституции. Об этом сегодня на обсуждении проекта Основного закона сообщил член ЦИК Акылбек Сариев.

По его словам, накануне депутаты Жогорку Кенеша сами спорили и желали увидеть проект, и не все увидели.

«Сейчас у людей на вооружении разные проекты Конституции. По крайней мере, я читал совсем другой формат. В нем все изменили на корню. Неудивительно: у нас не впервые так. Интересно, что будет на выходе. В достоверности содержания мы сможем убедиться только после официальной публикации. Ничего другого не остается. До этого момента — это закрытая тема для большинства», — сказал Акылбек Сариев.

Он добавил, что по проекту, с которым он ознакомился накануне, возрастной ценз депутатов спущен до 21 года. Порядок формирования ЦИК возвращен в действующий формат, возвращен институт парламентского большинства и парламентской оппозиции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185389/
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