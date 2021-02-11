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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Проект новой Конституции. В Кыргызстане появится Совет по делам правосудия

В Кыргызстане появится Совет по делам правосудия. Норма предусмотрена проектом новой Конституции, опубликованном на сайте Жогорку Кенеша.

Согласно обновленной редакции, новый орган будет создан вместо Совета по отбору судей. Он формируется из числа судей, составляющих не менее двух третей его состава. Одна треть — представители президента, Жогорку Кенеша, Народного Курултая и юридической общественности.

Организация и деятельность cовета, его полномочия и порядок формирования определяются конституционным законом. Он еще не разработан.

По отредактированному варианту Конституции будут проведены парламентские слушания, организованные профильным комитетом. Общественное обсуждение продлится до 9 марта.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183141/
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