Китай предоставит Кыргызстану очередную партию гуманитарной помощи

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-китайского торгово-экономического сотрудничества, предоставления КР на безвозмездной основе вакцин против коронавирусной инфекции.

«Китай для Кыргызстана является надежным партнером. В этой связи мы придаем важное значение всестороннему развитию дружеских и добрососедских отношений с КНР», — заявил премьер-министр.

Посол Ду Дэвэнь сообщила о том, что правительство Китая решило предоставить Кыргызстану очередную партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ее доставят в республику в ближайшее время.

По вопросу полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке государственной границы посол Ду Дэвэнь проинформировала об улучшении ситуации на пунктах.

«Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность увеличения пропускной способности на указанных контрольно-пропускных пунктах. Стороны также обменялись мнениями о возможном восстановлении авиасообщения между двумя странами на основе организации еженедельных гражданских и чартерных рейсов», — говорится в сообщении.