В законопроекте о референдуме стоят подписи умершего и нардепа, сидящего в СИЗО

Жогорку Кенеш сегодня рассматривает законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики».

С самого начала заседания депутаты не могут выяснить, кто является автором данного законопроекта. Его представил депутат Бактыбек Турускулов. Он обещал, что скоро раздадут проект с подписями авторов, но до сих пор имена не оглашены.

Депутат Рыскелди Момбеков отметил, что в законопроекте о назначении референдума нет подписи ни одного нардепа. Спикер Талант Мамытов парировал, что список из 65 инициаторов висит на сайте Жогорку Кенеша.

«Это список депутатов, которые инициировали проект новой редакции Конституции. Тот проект другой, этот — совсем другой. Вы его внесли в парламент с подписью Бекбосуна Борубашова (председателя конституционного совещания. — Прим. 24.kg). Законопроект о референдуме внесли в Жогорку Кенеш 1 марта. Там в списке Алмазбек Акматов и Кубанычбек Жумалиев. Алмазбек Акматов подписал после смерти? Кубанычбек Жумалиев из СИЗО?» — спросил главу ЖК Рыскелди Момбеков.

Он также отметил, что инициаторы, прикрываясь «желанием народа», лоббируют свои интересы.