Местные выборы. От участия в кампании можно отказаться до 7 апреля

ЦИК сообщает, что от участия в местных выборах партии и кандидаты-самовыдвиженцы могут отказаться до 7 апреля включительно.

Уточняется, что избирательный залог вернут только тем политобъединениям и одномандатникам, кто заявление, что не собирается баллотироваться, подаст до 22 марта — дня, когда Центризбирком утвердит форму и текст бюллетеня.

Отметим, что жеребьевку по определению порядковых номеров в избирательном листе среди политорганизаций и самовыдвиженцев ТИКи проведут до 1 апреля — даты, когда бюллетени должны быть изготовлены.

Тех, кто откажется от участия после 1 апреля, будут вычеркивать вручную.

ТИКи напоминают, регистрация партий завершается 11 марта, кандидатов-одномандатников, участвующих в выборах в айыльные кенеши, — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 местных кенешей.