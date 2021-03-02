09:07
USD 84.78
EUR 102.21
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. От участия в кампании можно отказаться до 7 апреля

ЦИК сообщает, что от участия в местных выборах партии и кандидаты-самовыдвиженцы могут отказаться до 7 апреля включительно.

Уточняется, что избирательный залог вернут только тем политобъединениям и одномандатникам, кто заявление, что не собирается баллотироваться, подаст до 22 марта — дня, когда Центризбирком утвердит форму и текст бюллетеня.

Отметим, что жеребьевку по определению порядковых номеров в избирательном листе среди политорганизаций и самовыдвиженцев ТИКи проведут до 1 апреля — даты, когда бюллетени должны быть изготовлены.

Тех, кто откажется от участия после 1 апреля, будут вычеркивать вручную.

ТИКи напоминают, регистрация партий завершается 11 марта, кандидатов-одномандатников, участвующих в выборах в айыльные кенеши, — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185032/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. В Бишкеке сдали документы 27 партий, в Оше — 10
Местные выборы. 15 партий в Бишкеке и 6 в Оше уже сдали документы
Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в Ошский горкенеш
Местные выборы. Партии, прошедшие регистрацию, станут известны 11 марта
Подготовку местных выборов обсудили на заседании республиканского штаба
ГКНБ предупредил партию «Ишеним» о недопустимости использования админресурса
Местные выборы. Представителей партий просят не нарушать сроки агитации
Местные выборы. В Ошский горкенеш баллотируются 11 партий
Местные выборы. Две партии баллотироваться в Бишкекский горкенеш не смогут
Местные выборы. Еще четыре партии намерены баллотироваться в Бишкекский горкенеш
Популярные новости
Кыргызстанцы, родившиеся c&nbsp;1940 по&nbsp;1945&nbsp;год, будут получать пособие Кыргызстанцы, родившиеся c 1940 по 1945 год, будут получать пособие
Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента Опубликован разговор задержанного бывшего главы пресс-службы президента
Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у&nbsp;Казахстана и&nbsp;Узбекистана Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана
Митинг в&nbsp;Оше в&nbsp;поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из&nbsp;депутатов пришел Митинг в Оше в поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из депутатов пришел
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
2 марта, вторник
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень держится на отметке «умеренный» Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень держится на отме...
08:53
Президент Кыргызстана вылетел в Казахстан. Кто еще в составе делегации
08:53
Импорт запчастей для сборки тракторов и машин предлагают освободить от НДС
08:38
В Кыргызстане стартовал месячник по борьбе с туберкулезом
08:18
Местные выборы. От участия в кампании можно отказаться до 7 апреля
1 марта, понедельник
23:54
Определен самый продаваемый смартфон в мире
23:15
ЦОНы начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных участках