Подготовку местных выборов обсудили на заседании республиканского штаба

В правительстве в режиме видеоконференции прошло первое заседание республиканского штаба по подготовке и организации выборов депутатов местных кенешей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, премьер-министр Улукбек Марипов отметил, что правительство принимает все меры для проведения чистых и прозрачных выборов.

Мы предоставим равные возможности для каждого гражданина республики для его волеизъявления. Выбор только за народом. Улукбек Марипов

Премьер обратил особое внимание на вопросы обеспечения безопасности на избирательных участках и соблюдения эпидемиологических мер. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить все избирательные участки урнами для подсчета голосов, а отдаленные районы — интернет-соединением.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что выборы депутатов местных кенешей пройдут в 420 айыльных кенешах и 28 городах. «Впервые будет соблюден принцип рецензирования мандатов по гендерному равенству», — сказала она.

Напомним, что выборы в местные кенеши в Кыргызстане пройдут 11 апреля.