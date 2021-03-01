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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Представителей партий просят не нарушать сроки агитации

Бишкекская ТИК просит партии, намеревающиеся участвовать в выборах кандидатов в депутаты городского кенеша, не пиариться в соцсетях раньше времени. Об этом 24.kg сообщил ее глава Кайрат Маматов.

По его словам, некоторые политорганизации уже начали выкладывать ролики в Facebook, нарушая сроки начала агитационной кампании.

«Агитация начинается 12 марта. Преждевременная кампания запрещена. Тем более ТИК еще не зарегистрировала ни одну из партий-участниц», — сказал Кайрат Маматов.

Часть 10 статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей» гласит, что предвыборной агитацией признаются:

  • призывы голосовать за тех или иных кандидатов, списки кандидатов либо против них;
  • выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов, политических партий;
  • описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, списка кандидатов;
  • распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей.

В этой связи Бишкекская территориальная избирательная комиссия настоятельно рекомендует политическим партиям, участвующим в выборах депутатов БГК, воздержаться от действий, нарушающих нормы, установленные законом.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184962/
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