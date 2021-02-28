Местные выборы. Еще три партии провели внеочередной съезд и конференцию

В Бишкеке прошли конференции городских отделений политических партий «Эмгек» и «Ишеним» и внеочередной съезд партии «Ынтымак». Политические организации готовятся к выборам депутатов Бишкекского городского кенеша.

По данным штаба, первым на конференции обсудили и утвердили список кандидатов для участия в предстоящих выборах в местные кенеши. Их выдвинули районные отделения партии.

Основатель партии, бизнесмен Аскар Салымбеков выступил перед соратниками. По его мнению, сегодня партии имеют возможность участвовать в выборах на равных условиях и при здоровой конкуренции.

Внеочередной съезд политической партии «Ынтымак» также утвердил список кандидатов на выборы в Бишкекский городской кенеш. Политорганизация также примет участие в выборах депутатов других местных кенешей. Сопредседатель партии Айбек Кыштобаев возглавил список претендентов.

Партия «Ишеним» также провела городскую конференцию, на которой были утверждены кандидаты в депутаты в Бишкекский горкенеш.

Ранее в столице прошли съезды партий «Реформа», «Ыйман нуру» и НДПК.