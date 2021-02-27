Правительство будет уделять пристальное внимание повышению потенциала IT-сферы

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с предпринимателями, работающими в IT-сфере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, глава кабмина отметил важность IT-сектора для развития экономики страны и большой вклад, который он вносит в доходную часть бюджета.

«Сегодняшняя встреча — это продолжение тех встреч, на которых обсуждаются вопросы развития предпринимательства, инвестиций и экспорта, а также оказания поддержки отечественному бизнесу. Отрадно слышать, что 70 процентов работы связано с разработкой программного обеспечения. У нас растет армия программистов, многие из которых работают за рубежом.

Это упущение со стороны государства, когда хорошие кадры уезжают трудиться за пределы страны. Надо признать, что IT-сфере не уделяется должного внимания, но мы намерены изменить отношение и ситуацию в этом вопросе. Улукбек Марипов

Так, планируется повысить статус государственного органа, который занимается цифровизацией, привлекать высококвалифицированные кадры, мы хотим ввести во всех министерствах и ведомствах должность заместителя по части IT», — сообщил Улукбек Марипов.

Премьер-министр отметил, что в ближайшее время под председательством президента пройдет большой форум, где будет обсуждаться текущая ситуация в сфере цифровизации и выработка новых стратегий.

«В настоящее время проводится работа по оптимизации государственных органов. Теперь каждый госорган должен четко понимать свою роль, бизнес-процессы, как в коммерческих институтах правильно и эффективно распределять ресурсы. Мы четко осознаем то, что инициативы правительства сегодня должны носить адресный и целевой характер. Поэтому призываю вас внести свою лепту в развитие страны, поддержать предлагаемые нами реформы. Сегодня мы готовы к переменам, вносите свои предложения, они не останутся без внимания», — отметил премьер-министр.

В свою очередь представители IT-бизнеса рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются, в частности, в законодательной базе имеется много ограничений, из-за которых неосуществленным остается ряд инвестиционных идей.

«Со своей стороны мы готовы помогать государству, но в то же время нам хочется рассчитывать и на поддержку c его стороны.

К сожалению, из-за частых кадровых перестановок в государственных органах нет институциональной памяти, что негативно сказывается на развитии цифровизации в целом.

Бизнесу приходится одни и те же планы, задачи пересказывать по несколько раз вновь назначаемым руководителям. Кроме того, надо привлекать международный бизнес, устранить бюрократию, которая тормозит любые инициативы, давление на предпринимателей и инвесторов со стороны надзорных и правоохранительных органов», — озвучили свои проблемы представители IT-бизнеса.

В завершение встречи глава правительства пообещал в первую очередь решить вопрос в законодательной части цифровизации, а затем поэтапно и другие актуальные задачи.