В аппарате президента обсудили меры реализации указа о новой кадровой политике

В аппарате президента обсудили меры реализации указа «О новой государственной кадровой политике». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, рабочее совещание провел первый заместитель руководителя аппарата Медербек Сатыев. На нем были рассмотрены вопросы совершенствования процесса отбора кадров в органы прокуратуры и некоторые правоохранительные органы.

Кроме того, участники обсудили предложения Секретариата Совета безопасности по искоренению коррупции в деятельности органов власти и снижению бюрократических и прочих административных процедур проводимого конкурсного отбора на зачисление в резерв кадров для последующего принятия на работу в рассматриваемые структуры.

Представители ведомств озвучили предложения по обеспечению справедливого доступа к государственной службе и формированию профессионального резерва кадров наряду с повышением требований к кандидатам для дальнейшей реализации государственной кадровой политики.