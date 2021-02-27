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Власть

В аппарате президента обсудили меры реализации указа о новой кадровой политике

В аппарате президента обсудили меры реализации указа «О новой государственной кадровой политике». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, рабочее совещание провел первый заместитель руководителя аппарата Медербек Сатыев. На нем были рассмотрены вопросы совершенствования процесса отбора кадров в органы прокуратуры и некоторые правоохранительные органы.

Кроме того, участники обсудили предложения Секретариата Совета безопасности по искоренению коррупции в деятельности органов власти и снижению бюрократических и прочих административных процедур проводимого конкурсного отбора на зачисление в резерв кадров для последующего принятия на работу в рассматриваемые структуры.

Представители ведомств озвучили предложения по обеспечению справедливого доступа к государственной службе и формированию профессионального резерва кадров наряду с повышением требований к кандидатам для дальнейшей реализации государственной кадровой политики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184865/
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