Жумабек Салымбеков предложил городу построить детсад в жилмассиве возле «Дордоя»

Депутат БГК Жумабек Салымбеков поинтересовался, можно ли включить в титульный список строительство детского сада в одной из новостроек вокруг рынка «Дордой».

Он отметил, что возле рынка расположено несколько жилых массивов, но в них нет детских садов.

«Я хотел бы узнать, есть ли возможность внести в титульный список строительство детсада», — поинтересовался нардеп.

Начальник горфинуправления мэрии Бишкека Умутжан Аманбаев ответил, что в этом году титульный список сформирован в пределах 100 миллионов сомов.

Отметим, что депутаты рассматривают проект бюджета столицы на 2021 год.