Парковка на Шопокова. Мэрия не будет продлевать договор аренды

Мэрия Бишкека не будет продлевать договор аренды участка на улице Шопокова для парковки. Об этом на очередной сессии БГК сообщил вице-мэр Азамат Сагындык уулу.

По его словам, судебные разбирательства с компанией-арендатором еще не завершены, но в апреле истекает договор.

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«Мы обратились в суд из-за неисполнения ряда обязательств в части благоустройства, установки паркоматов. Но разбирательства еще не закончены. Однако мы не будем с ними продлевать договор», — сказал он.

Азамат Сагындык уулу добавил, что по ходатайству арендатора наложен арест на проведение каких-либо действий на время судебных разбирательств. «Мы сейчас через суд пытаемся снять обременения. Как только снимем арест, расторгнем в одностороннем порядке, и все», — сказал Азамат Сагындык уулу.

Напомним, компании Parking.kg был предоставлен участок улицы Шопокова от улицы Фрунзе до Московской.