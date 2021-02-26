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Власть

Парковка на Шопокова. Мэрия не будет продлевать договор аренды

Мэрия Бишкека не будет продлевать договор аренды участка на улице Шопокова для парковки. Об этом на очередной сессии БГК сообщил вице-мэр Азамат Сагындык уулу.

По его словам, судебные разбирательства с компанией-арендатором еще не завершены, но в апреле истекает договор.

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«Мы обратились в суд из-за неисполнения ряда обязательств в части благоустройства, установки паркоматов. Но разбирательства еще не закончены. Однако мы не будем с ними продлевать договор», — сказал он.

Азамат Сагындык уулу добавил, что по ходатайству арендатора наложен арест на проведение каких-либо действий на время судебных разбирательств. «Мы сейчас через суд пытаемся снять обременения. Как только снимем арест, расторгнем в одностороннем порядке, и все», — сказал Азамат Сагындык уулу.

Напомним, компании Parking.kg был предоставлен участок улицы Шопокова от улицы Фрунзе до Московской.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184744/
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