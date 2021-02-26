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Власть

Аттестация директоров. В Минобразования рассказали, как она будет проводиться

В Минобразования рассказали, как будет проводиться аттестация директоров образовательных организаций. Об этом его представители сообщили на круглом столе о внесении изменений в Закон «Об образовании».

По словам заместителя министра образования и науки Надиры Джусупбековой, проект закона нацелен на искоренение коррупционных моментов при назначении руководителей образовательных учреждений.

«Аттестация будет касаться всех: директоров школ, детских садов, интернатов, гимназий, лицеев, колледжей. Сегодня они назначаются госорганами. Никто со мной не поспорит, что механизм назначения неидеальный. Есть лобби, коррупционные схемы. Из-за этого огромный процент руководителей, у которых отсутствуют соответствующие компетенции. Тест, который мы сейчас разрабатываем, компетентные руководители могут пройти блестяще», — сказала она.

Замминистра отметила, что ведомство разрабатывает механизм проведения тестирования, в котором максимально будет исключен человеческий фактор.

«На сайте уполномоченного госоргана директор или претендент на должность руководителя образовательных учреждений может прикрепить все нужные документы по портфолио. При тестировании необходимо использовать видеонаблюдение для прозрачности процесса. Нужно задействовать все достижения цифровизации. Результаты тестирования будут выводиться онлайн», — пояснила она.

Уточняется, что тестирование будет разделено на блоки — педагогика, психология, финансовый менеджмент, цифровые навыки и правовые компетенции.

Процедура по определению уровня профессиональной компетентности и способности эффективно управлять организацией у директоров будет проводиться каждые пять лет уполномоченным госорганом в сфере образования.

Отметим, инициатива аттестации руководителей образовательных учреждений принадлежит группе депутатов. Законопроект о внесении изменений в Закон «Об образовании» вынесен на общественное обсуждение 26 января.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью38 Закона «Об образовании».
Ссылка: https://24.kg/vlast/184739/
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