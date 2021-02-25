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Власть

Садыр Жапаров провел переговоры с Валентиной Матвиенко: много теплых слов

Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко отметила, что они с теплотой помнят о душевности кыргызского народа, и подчеркнула важность того, чтобы молодое поколение не забывало общую историю двух стран. Об этом она заявила на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Садыр Жапаров и Валентина Матвиенко обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества, в том числе межпарламентских связей двух стран. Валентина Матвиенко отметила, что первый визит президента Садыра Жапарова в Россию является подтверждением сложившегося высокого уровня двусторонних отношений стран.

Она выразила уверенность в том, что визит придаст стимул и импульс для всего комплекса кыргызско-российских отношений.

Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что народы двух стран связывает общая история. Как сенатор от Санкт-Петербурга она напомнила, как в годы Великой Отечественной войны тысячи ленинградцев-блокадников были эвакуированы на территорию Кыргызстана, в том числе и дети, которые обрели новый дом на берегу Иссык-Куля.

Валентина Матвиенко также выразила благодарность за внимание, которое оказывается развитию межпарламентских связей, что позитивно влияет на укрепление отношений дружбы Кыргызстана и России.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил достигнутый высокий уровень межпарламентских связей между Кыргызстаном и Россией. Он подчеркнул высокую эффективность, которую продемонстрировали заседания двусторонней комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем и Федеральным собранием, а также отметил особую важность ежегодного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», организаторами которого являются Жогорку Кенеш и Межпарламентская ассамблея СНГ. Он проходит на Иссык-Куле.

«Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры и достигнутые договоренности будут способствовать упрочению фундамента двустороннего взаимодействия и дальнейшему динамичному развитию кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184681/
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