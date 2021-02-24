Конституционная палата: Нельзя без судебной проверки задерживать на 48 часов

Конституционная палата, рассмотрев заявление адвоката Замира Жоошева, признала статью 28 конституционного Закона «О чрезвычайном положении» противоречащей нормам Конституции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Как пояснил 24.kg юрист, согласно закону установлен порядок, по которому граждане, в том числе сотрудники иностранных дипломатических представительств, во время комендантского часа, находясь на улице или в иных общественных местах, или пребывая вне своего жилища, обязаны иметь при себе (носить с собой) специально выданные пропуски и документы, удостоверяющие личность.
«Но лица, нарушившие порядок, задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов — до установления личности, но не более чем на трое суток. Они могут быть подвергнуты личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств. Так сказано в законе, вернее, в оспариваемом положении. В свою очередь часть 3 статьи 20 Конституции определяет, что законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией», — сказал Замир Жоошев.
Он добавил, что это означает — никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов без судебного решения. «То есть задержанный в срочном порядке и в любом случае до истечения 48 часов должен быть доставлен в суд для решения вопроса о законности его задержания. Поэтому по итогам рассмотрения моего ходатайства никто не вправе задерживать нарушителей правил комендантского часа на срок более 48 часов, при этом без надлежащей судебной проверки законности задержания», — сказал Замир Жоошев.
Юрист считает, что теперь для приведения в соответствие с решением КП должны быть внесены поправки в конституционный закон.