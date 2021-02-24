Конституционная палата: Нельзя без судебной проверки задерживать на 48 часов

Конституционная палата, рассмотрев заявление адвоката Замира Жоошева, признала статью 28 конституционного Закона «О чрезвычайном положении» противоречащей нормам Конституции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как пояснил 24.kg юрист, согласно закону установлен порядок, по которому граждане, в том числе сотрудники иностранных дипломатических представительств, во время комендантского часа, находясь на улице или в иных общественных местах, или пребывая вне своего жилища, обязаны иметь при себе (носить с собой) специально выданные пропуски и документы, удостоверяющие личность.

«Но лица, нарушившие порядок, задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов — до установления личности, но не более чем на трое суток. Они могут быть подвергнуты личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств. Так сказано в законе, вернее, в оспариваемом положении. В свою очередь часть 3 статьи 20 Конституции определяет, что законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией», — сказал Замир Жоошев.