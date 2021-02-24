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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Сколько, когда и по каким вопросам проводились референдумы. Timeline

Президенты Кыргызстана, получив в свои руки власть, неизменно приступали к перекройке Конституции.

Традицию проводить референдум по изменениям в Основной закон заложил первый глава государства Аскар Акаев, в 2005 году сбежавший на волне мартовского переворота в Москву.

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Президент Садыр Жапаров не стал исключением. Он предлагает провести плебисцит в один день с местными выборами, назначенными на 11 апреля. Однако эксперты считают, что подготовленный членами конституционного совещания проект новой редакции Конституции выносить на всенародное голосование нельзя. Он сырой, неясный и противоречивый.

24.kg напоминает, сколько раз за 30 лет новейшей истории руководители республики инициировали референдум и по каким вопросам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184399/
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