Колбаса, сыр, фрукты. Премьер подписал решение об увеличении пайка для военных

Премьер-министр Улукбек Марипов посетил войсковую часть № 73809 Министерства обороны и принял участие в торжественном построении, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества.

По данным пресс-службы кабмина, он ознакомился с боевой техникой и вооружением войсковой части и организацией питания военнослужащих.

Стало известно, что еще 16 февраля Улукбек Марипов подписал решение об увеличении нормы продовольственных пайков военнослужащих, в соответствии с которым в рацион военных включены дополнительные продукты питания, в том числе колбасные изделия, сыр, сгущенное молоко и фрукты.

Решение принято в целях улучшения организации питания и укрепления здоровья военнослужащих Вооруженных сил страны.

Норма продовольственного пайка военнослужащих не менялась в Кыргызстане с 2002 года.

Глава правительства поздравил военнослужащих с праздником, пожелав успехов в боевой подготовке, а также вручил сертификат на выделение финансовых средств в размере 100 тысяч сомов на приобретение широкоформатного мультимедийного проектора для улучшения досуга личного состава и проведения занятий по боевой подготовке.