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Власть

Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с главой России

Президент Садыр Жапаров 24-25​ февраля совершит свой первый зарубежный визит в​ Российскую Федерацию. Об​ этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Дастан Дюшекеев.

По его словам, внешнеполитический курс Кыргызстана нацелен на​ дальнейшее укрепление и​ всестороннее расширение и​ развитие союзнических отношений и​ стратегического партнерства с​ Российской Федерацией.

Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с​ президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а​ также перспективы дальнейшего развития и​ выстраивания эффективного взаимодействия.

В​ ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч главы государства с​ председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и​ председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Кроме того, на​ полях визита состоятся встречи с​ бизнес-сообществом России, а​ также с​ соотечественниками и​ кыргызстанскими студентами, обучающимися в​ российских вузах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184183/
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