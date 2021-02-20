Президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с главой России

Президент Садыр Жапаров 24-25 февраля совершит свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Дастан Дюшекеев.
По его словам, внешнеполитический курс Кыргызстана нацелен на дальнейшее укрепление и всестороннее расширение и развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией.
Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Главы государств обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.
В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч главы государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Кроме того, на полях визита состоятся встречи с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.