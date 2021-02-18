21:50
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Власть

Артем Новиков поручил перевести МЧС в режим повышенной готовности

МЧС будет переведено в режим повышенной готовности. Об этом на совещании по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Отмечается, что усиление вызвано из-за роста возникновения различных природных катаклизмов — селей, оползней, наводнений и подтоплений.

«Важно провести все необходимые превентивные меры для обеспечения безопасности здоровья и жизни наших граждан.

МЧС и аппараты полномочных представительств в регионах должны быть готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом подготовки временного жилья и всего необходимого для населения.

Кроме того, должна оперативно работать система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, чтобы население было своевременно информировано.

Вице-премьер-министр поручил МЧС осуществлять регулярный мониторинг селеопасных участков.

Полномочным представительствам правительства в областях и МЧС поручено принять меры по заблаговременному проведению берегоукрепительных работ, работ по очистке селеотводных каналов и арычной сети.

Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций совместно с Министерством сельского хозяйства поручено до 10 апреля подготовить ирригационные системы, а также провести анализ возможного влияния заморозков на ход весенне-полевых работ, чтобы не допустить потери урожая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183975/
просмотров: 856
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МЧС Кыргызстана встретился с замдиректора «Росатома» Николаем Спасским
Крупный пожар близ Токмака. МЧС удалось локализовать возгорание
На объездной дороге близ Токмака горят поля и лес
Рост пневмонии у детей. У чиновников до сих пор нет плана по меднаблюдению
МЧС предупреждает: казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем при осадках
Сбежавшая из зоопарка обезьяна проникла в жилой дом в городе Ош
В Таласской области женщина утонула в пруду, пытаясь спасти трехлетнего сына
Артем Новиков поручил Минздраву подготовиться на случай ухудшения эпидситуации
В прошлом году в Кыргызстане освоили только 83 процента госинвестиций
В городе Ош произошло землетрясение силой 4 балла
Популярные новости
Еще слаб. У&nbsp;главы ГКНБ закружилась голова, но&nbsp;он&nbsp;продолжил встречу с&nbsp;баткенцами Еще слаб. У главы ГКНБ закружилась голова, но он продолжил встречу с баткенцами
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом
Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова
Бизнес
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
18 февраля, четверг
21:45
Новый центр для снежных барсов хочет открыть в Кыргызстане Германия Новый центр для снежных барсов хочет открыть в Кыргызст...
21:24
Глава МЧС Кыргызстана встретился с замдиректора «Росатома» Николаем Спасским
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 февраля: без осадков
20:57
Крупный пожар близ Токмака. МЧС удалось локализовать возгорание
20:52
Артем Новиков поручил перевести МЧС в режим повышенной готовности