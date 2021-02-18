Артем Новиков поручил перевести МЧС в режим повышенной готовности

МЧС будет переведено в режим повышенной готовности. Об этом на совещании по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Отмечается, что усиление вызвано из-за роста возникновения различных природных катаклизмов — селей, оползней, наводнений и подтоплений.

«Важно провести все необходимые превентивные меры для обеспечения безопасности здоровья и жизни наших граждан.

МЧС и аппараты полномочных представительств в регионах должны быть готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом подготовки временного жилья и всего необходимого для населения.

Кроме того, должна оперативно работать система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, чтобы население было своевременно информировано.

Вице-премьер-министр поручил МЧС осуществлять регулярный мониторинг селеопасных участков.

Полномочным представительствам правительства в областях и МЧС поручено принять меры по заблаговременному проведению берегоукрепительных работ, работ по очистке селеотводных каналов и арычной сети.

Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций совместно с Министерством сельского хозяйства поручено до 10 апреля подготовить ирригационные системы, а также провести анализ возможного влияния заморозков на ход весенне-полевых работ, чтобы не допустить потери урожая.