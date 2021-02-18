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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Медиаэксперты считают, что проект новой Конституции нуждается в доработке

Эксперты Института Медиа Полиси считают, что проект новой редакции Конституции нуждается в серьезной доработке.

Они провели анализ опубликованного на сайте Жогорку Кенеша документа.

По мнению юристов, в проекте в отличие от действующей Конституции существенно ограничиваются права граждан на свободу мирных собраний. Формулировка части 4 статьи 10 «в целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут ограничиваться законом» — чрезвычайно размыта и не обладает характерными признаками, свойство которых может быть определено или измерено, в связи с чем может произвольно толковаться исполнителями.

Эксперты отмечают, что новая Конституция устанавливает излишние дискриминационные обязательства для общественных объединений.

Проект Основного закона подлежит правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной и иной научной экспертизе. Ее итоги должны быть доступны для общественности.

В проекте Конституции также имеются нормы, необоснованно ограничивающие неотъемлемые права и свободы человека, в частности свободу выражения мнения, права на мирное собрание, на объединение.

В связи с чем проект нуждается в серьезной доработке с учетом вышеуказанных замечаний и предложений, а также с обязательным проведением качественных соответствующих видов экспертиз, установленных законодательством.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183942/
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