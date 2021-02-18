Камчыбек Ташиев баткенцам: Вы должны подчиниться решению госкомиссии по границам

Государственная комиссия по делимитации и демаркации границ будет усилена. Об этом на встрече в Баткене сообщил председатель ГКНБ и глава госкомиссии Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что переговоры с соседними странами по границам идут очень тяжело, но с пониманием от обеих сторон.

«С узбекской комиссией в декабре мы встречались в Бишкеке. Последний протокол подписали в 3.00. Естественно, каждая сторона защищает свои земли», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Он предупредил, что при проведении делимитации возможен обмен участками.

«Земля — это не скот и не машина, чтобы взять и продать. Возможно, были чиновники, которые в своих личных интересах подписывали документы против государственных интересов, но мы этого не сделаем. Если будет обмен, то равный. Если мы, например, в Ала-Буке уступаем, то в Сузаке получаем. Возможно, земля, которой вы пользовались испокон веков, перейдет другой стране, а их участки — нам. Мы будем думать о государственных интересах. После нашего решения вы подчинитесь этому», — предупредил глава ГКНБ.