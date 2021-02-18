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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Камчыбек Ташиев обещает установить ограждения на 150 километрах госграницы

В 2021 году Кыргызстан установит ограждения на 150 километрах государственной границы. Об этом на встрече с жителями Аксайского сельского округа Баткенской области сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что сейчас в год проводятся демаркационные работы примерно на 15 километрах участка границы.

«Мы это увеличим в 10 раз. На это Пограничной службе выделим минимум 100 миллионов сомов. Укрепим наши границы. Примем единую государственную политику по вопросам границ», — заявил Камчыбек Ташиев.

Ранее председатель ГПС ГКНБ Уларбек Шаршеев на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил, что каждый год Кыргызстан строит на границе ограждения длиной 24 километра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183916/
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