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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Проект новой Конституции. Эксперты предлагают встроить курултай в парламент

Эксперты на форуме «Конституционные принципы — незыблемые основы государства» считают, что проект Основного закона, опубликованный на сайте Жогорку Кенеша, сыроват и нуждается в доработке.

В частности, их смущает положение о Народном курултае, который имеет размытые полномочия, а его членов предполагается избирать. «Зачем? Не легче ли встроить курултай в Жогорку Кенеш, как верхнюю палату? Не нужно городить какие-то непонятные институты, уже все это есть», — отметили участники форума.

В свою очередь профессор Зайнидин Курманов задался вопросом, готово ли кыргызское традиционное общество с постсоветским мышлением к демократическим ценностям.

«У политиков нет чувства ответственности за свои решения, у граждан — за свой выбор. У нас власть меняется путем набега. Как у кочевников. А каждую новую Конституцию мы принимаем с триумфом — 95 процентов голосов. Это все свидетельствует о том, что у нас нет конституционного сознания», — сказал он.

Участники форума между тем напомнили — нужно возвращаться к законности, а не жить по понятиям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183907/
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