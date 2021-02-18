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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Кыргызстан должен стремиться к верховенству права

Участники форума «Конституционные принципы — незыблемые основы государства» призвали власти и политиков стремиться к верховенству права.

Они напомнили, что Конституция 1993 года, о возвращении к которой говорят некоторые эксперты, прекратила работать сразу же после принятия. А потом решения принимались в спешке, с нарушением процедур.

В свою очередь присутствующий на форуме экс-госсекретарь Осмонакун Ибраимов отметил, что Кыргызстан никогда не жил по Конституции, и призвал — чем переписывать Основной закон, лучше переделать закон о партиях.

«Пока он есть в нынешнем виде, у нас ничего не изменится в сфере партийного строительства. Второй шаг — суды. У нас никогда в стране не было независимых судов. Нет нормальной правоохранительной системы. Законы, регулирующие эти сферы, должны быть переписаны», — подчеркнул Осмонакун Ибраимов.

Он добавил, что Конституция-93 — не Библия и не Коран, и она нуждается в существенной доработке.

Отметим, что другие участники форума заявили — редакция Основного закона 1993 года должна быть восстановлена. А от проекта, предложенного членами конституционного совещания, следует отказаться как от противоречивого и сырого.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183903/
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