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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутат опасается, что нардепов могут посадить за принятие Конституции 2021 года

В парламенте началось обсуждение нового проекта Конституции с инициативной группой. В нем принимают участие депутаты и члены конституционного совещания.

Депутат Бейшеналы Нурдинов призвал коллег при рассмотрении проекта Конституции не торопиться и соблюдать все нормы закона.

«Жизнь меняется. Раньше не было, что президента, премьер-министра могут посадить. Сейчас сажают. Ведь потом и депутатов тоже могут посадить за принятие Конституции 2021 года. Поэтому при рассмотрении проекта давайте соблюдать все процедуры. Если надо — обсуждать 1-3 месяца. А то, как Омурбек Текебаев, тоже станем виновниками этой Конституции», — предупредил Бейшеналы Нурдинов.

Депутат отметил, что парламент до этого дня соглашался на все предложения правительства с целью стабилизировать ситуацию в стране.

«Когда просили принять то или другое решение, аргументируя, что этому правительству нужен мир, мы соглашались. Теперь будет спрос с нас», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183809/
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