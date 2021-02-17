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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал в муфтияте. Садыр Жапаров не причастен к смещению Максата Токтомушева

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек опровергла информацию в соцсетях о якобы причастности руководства страны к смещению Максата ажы Токтомушева с поста главы Духовного управления мусульман Кыргызстана.

В социальных сетях распространяется аудиозапись, на которой неизвестный человек заявляет, что Садыр Жапаров обещал ему должность муфтия страны, а экс-депутат Жогорку Кенеша Арзыбек Бурханов и другие лица незаконно сместили Максата ажы Токтомушева с поста главы ДУМК.

Галина Байтерек отметила, что подобная информация не соответствует действительности и носит провокационный характер.

«Садыр Жапаров не имел встреч и не разговаривал с экс-муфтием Рахматулло ажы Эгембердиевым, тем более не мог чего-либо ему обещать. Некие силы заинтересованы в том, чтобы посеять панику и напряжение в обществе», — заключила Галина Байтерек, а также призвала инициаторов таких инсинуаций к ответственности.

Ранее бывший адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев, назначенный директором Госкомиссии по делам религий и уволенный спустя менее трех месяцев, заявил, что подаст в суд на президента. Чуть позже он передумал. Юрист рассказал, что ознакомился с постом в социальных сетях на странице экс-главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Рахматулло ажы Эгембердиева, который опубликовал разговор с участием представителя президента. По словам юриста, из записи понятно, что глава государства пообещал убрать с должностей его и Токтомушева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183744/
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