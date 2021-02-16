Акин Токталиев передумал подавать в суд на президента Садыра Жапарова

Бывший руководитель Государственной комиссии по делам религий Акин Токталиев отказался от намерения подать в суд на президента Садыра Жапарова. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, он подготовил полный пакет документов и хотел обратиться в суд, чтобы защитить честь и достоинство. Но, после того как ознакомился с записью разговора экс-муфтия Рахматуллы ажы Эгембердиева, отказался от намерения. «Надобность отпала», — пояснил он.

Вместе с тем Акин Токталиев добавил, что снова может передумать и подать в суд. Это произойдет, уточнил юрист, если его продолжат «обливать грязью».

«Мне есть что сказать про окружение президента, которое держит его в плену. Жапаров оказался заложником коррупционеров. Сборная команда главы государства может погубить его, как в свое время погубила Атамбаева и Жээнбекова», — заявил он.

Акин Токталиев был адвокатом Садыра Жапарова во время уголовного преследования последнего.

13 ноября 2020 года он был назначен главой Госкомиссии по делам религий. В должности проработал меньше трех месяцев. 10 февраля 2021-го Садыр Жапаров освободил его от должности. Он называл уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего муфтия Максата ажы Токтомушева, политическим. Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа.

До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

Сам президент также прокомментировал скандал в ДУМК. По словам Садыра Жапарова, он с самого начала был в курсе всех назревающих проблем в ДУМК. Он заявил, что к нему неоднократно за помощью обращался глава управления мусульман.