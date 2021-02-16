13:18
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Акин Токталиев передумал подавать в суд на президента Садыра Жапарова

Бывший руководитель Государственной комиссии по делам религий Акин Токталиев отказался от намерения подать в суд на президента Садыра Жапарова. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, он подготовил полный пакет документов и хотел обратиться в суд, чтобы защитить честь и достоинство. Но, после того как ознакомился с записью разговора экс-муфтия Рахматуллы ажы Эгембердиева, отказался от намерения. «Надобность отпала», — пояснил он.

Вместе с тем Акин Токталиев добавил, что снова может передумать и подать в суд. Это произойдет, уточнил юрист, если его продолжат «обливать грязью».

«Мне есть что сказать про окружение президента, которое держит его в плену. Жапаров оказался заложником коррупционеров. Сборная команда главы государства может погубить его, как в свое время погубила Атамбаева и Жээнбекова», — заявил он.

Акин Токталиев был адвокатом Садыра Жапарова во время уголовного преследования последнего.

13 ноября 2020 года он был назначен главой Госкомиссии по делам религий. В должности проработал меньше трех месяцев. 10 февраля 2021-го Садыр Жапаров освободил его от должности. Он называл уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего муфтия Максата ажы Токтомушева, политическим. Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа.

До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

Сам президент также прокомментировал скандал в ДУМК. По словам Садыра Жапарова, он с самого начала был в курсе всех назревающих проблем в ДУМК. Он заявил, что к нему неоднократно за помощью обращался глава управления мусульман.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183611/
просмотров: 936
Версия для печати
Материалы по теме
Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова
В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова
Участники октябрьских событий хотят статуса героев. Что еще требуют у президента
Госфинразведку возглавил Канатбек Тургунбеков. Руководил штабом Садыра Жапарова
Президент Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы
Проблемы на границе. Баткенцы намерены митинговать, пока не примет Садыр Жапаров
Стала известна дата первого официального визита Садыра Жапарова в Россию
Давайте не будем позориться. Экс-муфтий Максат Токтомушев обратился к народу
Уголовное преследование экс-мэра Бишкека. О пророчестве Ташполота Тюлеева
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и&nbsp;идет на&nbsp;поправку Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Новая структура правительства. Что будет с&nbsp;фондами и&nbsp;госагентствами Новая структура правительства. Что будет с фондами и госагентствами
Бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
16 февраля, вторник
12:52
МЧС предупреждает: казарма Нацгвардии может оказаться под оползнем при осадках МЧС предупреждает: казарма Нацгвардии может оказаться п...
12:42
Учителям, зараженным COVID-19 на работе, надбавки не положены. В БГК возмущены
12:39
Возвращение детей в школы и сады. В БГК предложили провести опрос родителей
12:32
В Бишкеке второй день митингуют жители приграничных районов
12:32
Коррупционная схема по сокрытию налогов выявлена в Кыргызстане