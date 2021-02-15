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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Число спорных участков госграницы за 20 лет снизилось в восемь раз

За 20 лет количество спорных участков на государственной границе Кыргызстана с соседними странами уменьшилось в восемь раз. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора государственной картографо-геодезической службы Абдуллат Мурзаев.

Он отметил, что государства-соседи для определения госграницы выбрали карту 1955 года.

«А что такое спорные участки? Это разница между участком границы, определенным старым указом, и тем, который фактически используется на сегодняшний день гражданами той или другой страны. Таких участков было 68-78. За 20 лет по многим пришли к единому мнению, и сейчас осталось их 9. При проведении делимитации мы стараемся, чтобы на другой стороне границы не оказался ни один дом, сарай или земельный участок кыргызстанского гражданина. Для нас это трагедия. Комиссия всегда руководствуется тем, чтобы при принятии решения ни один человек не пострадал», — заявил он.

Он призвал жителей приграничных районов к терпению и заверил, что правительственная комиссия по делимитации и демаркации границы работает в интересах страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183508/
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