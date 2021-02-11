В 83 странах пандемия коронавируса стала поводом для ущемления свободы слова

COVID-19 провоцирует волну нарушений свободы слова. К такому мнению пришли эксперты Human Rights Watch.

По мнению правозащитников, по всему миру мишенью становятся СМИ, активисты, врачи и представители политической оппозиции.

Уточняется, что как минимум в 83 странах по всему миру правительства воспользовались пандемией коронавируса как поводом для ущемления свободы слова и мирных собраний.

«Борьба властей с COVID-19 должна быть направлена на то, чтобы люди закрывали лицо, а не рот. Избиения, задержания, уголовные дела и цензура за мирную критику нарушают множество основополагающих прав, включая свободу слова, но ничем не помогают в борьбе с пандемией», — говорит замдиректора Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Джерри Симпсон.

По его словам, правительства и другие государственные органы должны немедленно положить конец избыточным ограничениям свободы слова, вводимым под флагом борьбы с коронавирусом, и привлечь к ответственности причастных к серьезным нарушениям прав человека.

22 февраля начинается очередная сессия Совета ООН по правам человека, в рамках которой эксперты HRW намерены предложить Верховному комиссару ООН по правам человека подготовить доклад по вопросу о соблюдении государствами обязательств в области прав человека при реагировании на COVID-19, в том числе в части последствий ограничений на свободу слова и мирных собраний.

Human Rights Watch проанализировала реагирование на пандемию коронавируса со стороны различных государств по всему миру.

Одним из самых распространенных злоупотреблений является незаконное вмешательство в свободу слова.

В некоторых странах масштаб нарушений был ограниченным. В других, таких как Китай, Куба, Египет, Индия, Россия, Турция, Венесуэла и Вьетнам, политика правительства затрагивала сотни или тысячи человек.

Кое-где, в том числе в Бангладеш, КНР и Египте, на момент подготовки этого обзора люди все еще оставались за решеткой исключительно за то, что много месяцев назад негативно оценивали действия властей в условиях пандемии.

«Избыточное, а иногда и насильственное подавление государствами критических высказываний свидетельствует об опасной готовности пожертвовать основополагающей свободой ради победы над коронавирусом», — подчеркивает Джерри Симпсон.

То обстоятельство, что власти обязаны защищать общество от этой смертельно опасной пандемии, не дает им карт-бланш на удушение свободы информации и подавление инакомыслия. Джерри Симпсон

Правозащитники напоминают, что государства также несут международные обязательства в части обеспечения обществу доступа к достоверной информации об угрозах здоровью населения, включая методы предупреждения и контроля таких угроз.

Непропорциональное ограничение свободы слова способно затруднить борьбу с ложными представлениями о коронавирусе. В том числе с конспирологическими теориями о неправильных и опасных методах лечения, получивших широкое распространение в соцсетях и офлайн.