19:15
USD 84.20
EUR 102.21
RUB 1.14
Власть
Сюжет: COVID-19

В 83 странах пандемия коронавируса стала поводом для ущемления свободы слова

COVID-19 провоцирует волну нарушений свободы слова. К такому мнению пришли эксперты Human Rights Watch.

По мнению правозащитников, по всему миру мишенью становятся СМИ, активисты, врачи и представители политической оппозиции.

Уточняется, что как минимум в 83 странах по всему миру правительства воспользовались пандемией коронавируса как поводом для ущемления свободы слова и мирных собраний.

«Борьба властей с COVID-19 должна быть направлена на то, чтобы люди закрывали лицо, а не рот. Избиения, задержания, уголовные дела и цензура за мирную критику нарушают множество основополагающих прав, включая свободу слова, но ничем не помогают в борьбе с пандемией», — говорит замдиректора Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Джерри Симпсон.

По его словам, правительства и другие государственные органы должны немедленно положить конец избыточным ограничениям свободы слова, вводимым под флагом борьбы с коронавирусом, и привлечь к ответственности причастных к серьезным нарушениям прав человека.

22 февраля начинается очередная сессия Совета ООН по правам человека, в рамках которой эксперты HRW намерены предложить Верховному комиссару ООН по правам человека подготовить доклад по вопросу о соблюдении государствами обязательств в области прав человека при реагировании на COVID-19, в том числе в части последствий ограничений на свободу слова и мирных собраний.

Human Rights Watch проанализировала реагирование на пандемию коронавируса со стороны различных государств по всему миру.

Одним из самых распространенных злоупотреблений является незаконное вмешательство в свободу слова.

В некоторых странах масштаб нарушений был ограниченным. В других, таких как Китай, Куба, Египет, Индия, Россия, Турция, Венесуэла и Вьетнам, политика правительства затрагивала сотни или тысячи человек.

Кое-где, в том числе в Бангладеш, КНР и Египте, на момент подготовки этого обзора люди все еще оставались за решеткой исключительно за то, что много месяцев назад негативно оценивали действия властей в условиях пандемии.

«Избыточное, а иногда и насильственное подавление государствами критических высказываний свидетельствует об опасной готовности пожертвовать основополагающей свободой ради победы над коронавирусом», — подчеркивает Джерри Симпсон.

То обстоятельство, что власти обязаны защищать общество от этой смертельно опасной пандемии, не дает им карт-бланш на удушение свободы информации и подавление инакомыслия.

Джерри Симпсон

Правозащитники напоминают, что государства также несут международные обязательства в части обеспечения обществу доступа к достоверной информации об угрозах здоровью населения, включая методы предупреждения и контроля таких угроз.

Непропорциональное ограничение свободы слова способно затруднить борьбу с ложными представлениями о коронавирусе. В том числе с конспирологическими теориями о неправильных и опасных методах лечения, получивших широкое распространение в соцсетях и офлайн.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183167/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
После возобновления учебы в школах коронавирусом заразились шесть учеников
На втором этапе в школы Бишкека могут вернуться ученики еще трех параллелей
COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 2 тысячи 464 школьника
В КР готовятся к завозу нового штамма COVID-19. Премьер провел совещание
COVID-19 в мире. Заразились более 107,3 миллиона, умерли более 2,3 миллиона
В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек
В КР коронавирусом болеют 949 человек, 143 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 75 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 328
COVID-19. С начала эпидемии в стационарах скончались пятеро детей
Иностранные абитуриенты могут поступить в российские вузы онлайн
Популярные новости
Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев
Омурбек Бабанов познакомил Садыра Жапарова с&nbsp;сыном Алиджана Ибрагимова Омурбек Бабанов познакомил Садыра Жапарова с сыном Алиджана Ибрагимова
В&nbsp;Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон В Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон
Садыр Жапаров подписал еще пять указов Садыр Жапаров подписал еще пять указов
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
11 февраля, четверг
19:01
Цифра дня. 180,9 миллиарда сомов составляет депозитная база банков Кыргызстана Цифра дня. 180,9 миллиарда сомов составляет депозитная...
18:59
Задержана банда, совершившая больше 17 грабежей и краж в Бишкеке и области
18:46
В 83 странах пандемия коронавируса стала поводом для ущемления свободы слова
18:30
12 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
В 2020 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,3 миллиарда