Ликвидация стихийной торговли. Продавцы отказываются от новых мест

Продавцы, торгующие на Ошском рынке стихийно, отказываются работать в предлагаемых мэрией местах. Об этом на пресс-конференции сообщил аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.



Он рассказал о встрече с представителями Союза предпринимателей ТРК «Ош базары». «Мы получили информацию, что на сегодня у них есть 530 торговых мест разного направления — 120 на Зеленом базаре для торговли овощами и фруктами, также есть места на мясном рынке. Их предлагают людям, которые ведут стихийную торговлю. Мы провели беседу с торговцами по этому вопросу, но, к сожалению, 90 процентов из них не хотят уходить на новые торговые точки. Они так же ежедневно выходят и просят разрешения торговать», — рассказал Чынасыл Чыныбаев.

Глава района подчеркнул, что представители Союза предпринимателей предоставили скидки на аренду торговых мест. «Например, на Зеленом рынке на первые два месяца предложили предоставить места бесплатно», — заключил аким.