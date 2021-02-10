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Власть

Садыр Жапаров отметил необходимость ввода новых энергомощностей

Обеспечить потребителям бесперебойное электроснабжение и укрепить энергетическую безопасность страны — эти задачи президент Садыр Жапаров поставил перед министром энергетики и промышленности Кубанычбеком Турдубаевым. Подробности встречи сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул, что вопрос бесперебойного электроснабжения населения республики является одной из чрезвычайно значимых задач, а сохранение устойчивой работы стратегического энергетического оборудования — приоритетом для ведомств и хозяйствующих субъектов отечественной энергетической отрасли.

Садыр Жапаров отметил необходимость скорейшего начала практических работ по вводу новых энергетических мощностей, задействования потенциала возобновляемых источников энергии.

Он также обратил внимание на значимость повышения экспортного потенциала страны в перспективе и выхода на рентабельность энергосистемы в целом.

Кроме того, обсуждены вопросы о режиме работы отечественной энергосистемы в текущий и предстоящие периоды, реализации инвестиционных проектов в энергоотрасли для наращивания генерирующих энергомощностей и развитии возобновляемых источников энергии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183007/
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