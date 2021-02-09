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Власть

В Баткене строят четыре ирригационных канала стоимостью более 1 миллиарда сомов

В Баткенской области идет строительство четырех крупных ирригационных каналов на общую сумму 1 миллиард 281 миллион сомов. Об этом сообщили в полномочном представительстве области.

По его данным, в сельской управе Котормо Кадамджайского района идет строительство канала Молдо-Нияз. Сметная стоимость проекта 280 миллионов сомов, он позволит освоить 300 гектаров новых земель.

Второй канал Кара-Кыштак Боз строится в сельской управе Уч-Коргон. Стоимость строительства 401 миллион сомов. «После его завершения будут освоены 568 гектаров новых земель, улучшится подача поливной воды на 700 гектаров земли», — говорится в сообщении.

В рамках проекта также увеличивают пропускную способность канала Р-4 в Баткенском районе. На него планируется потратить 500 миллионов сомов. После завершения строительных работ будут освоены 1 тысяча 500 гектаров новых земель.

Для строительства дюкера в Лейлекском районе из республиканского бюджета выделены 100 миллионов сомов. В полпредстве отмечают, что после окончания работ будут освоены 2 тысячи 500 гектаров земель.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182828/
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