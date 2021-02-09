В Баткене строят четыре ирригационных канала стоимостью более 1 миллиарда сомов

В Баткенской области идет строительство четырех крупных ирригационных каналов на общую сумму 1 миллиард 281 миллион сомов. Об этом сообщили в полномочном представительстве области.
По его данным, в сельской управе Котормо Кадамджайского района идет строительство канала Молдо-Нияз. Сметная стоимость проекта 280 миллионов сомов, он позволит освоить 300 гектаров новых земель.
Второй канал Кара-Кыштак Боз строится в сельской управе Уч-Коргон. Стоимость строительства 401 миллион сомов. «После его завершения будут освоены 568 гектаров новых земель, улучшится подача поливной воды на 700 гектаров земли», — говорится в сообщении.
Для строительства дюкера в Лейлекском районе из республиканского бюджета выделены 100 миллионов сомов. В полпредстве отмечают, что после окончания работ будут освоены 2 тысячи 500 гектаров земель.