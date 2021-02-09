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Власть

Казахстан планирует безвозмездно передать Кыргызстану военно-техническую помощь

Казахстан планирует безвозмездно передать Кыргызстану военно-техническую помощь. Об этом сообщается на сайте правительства соседней страны.

По его данным, оборонным ведомством подготовлен проект постановления правительства РК «О подписании соглашения между правительством Казахстана и Кыргызстана об оказании безвозмездной военно-технической помощи».

Отмечается, что целью проекта является создание правовой основы для разовой передачи Кыргызстану военного имущества соседнего государства.

Согласно документу Кыргызстан получит 6 миллионов 480 автоматных патронов (5,45 миллиметра), 1 тысячу реактивного снаряда с осколочно-фугасной головной частью (122 миллиметра), 2 тысячи наземного сигнального патрона оранжевого дыма, 1 тысячу сигнального патрона желтого огня (26 миллиметров), 4 поста слухового перехвата «Восток-СП», 6 РПУ «Галактика», один антенный коммутатор «Калина 12×80».

правительства РК
Фото правительства РК. Казахстан планирует безвозмездно передать Кыргызстану военно-техническую помощь

Ссылка: https://24.kg/vlast/182823/
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