Казахстан планирует безвозмездно передать Кыргызстану военно-техническую помощь. Об этом сообщается на сайте правительства соседней страны.
По его данным, оборонным ведомством подготовлен проект постановления правительства РК «О подписании соглашения между правительством Казахстана и Кыргызстана об оказании безвозмездной военно-технической помощи».
Отмечается, что целью проекта является создание правовой основы для разовой передачи Кыргызстану военного имущества соседнего государства.
Согласно документу Кыргызстан получит 6 миллионов 480 автоматных патронов (