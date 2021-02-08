Одиночный пикет против изменения Конституции Кыргызстана прошел у офиса ОБСЕ

В Бишкеке у офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) гражданский активист Ондуруш Токтонасыров провел одиночный пикет против изменения Конституции. Об этом правозащитник написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он вышел с просьбой оказать влияние на власти страны.

«Где проект новой Конституции? Почему его не выносят на общественное обсуждение? Я выдвинул требование офису ОБСЕ обратить внимание на это, чтобы они вынесли проект на международное обсуждение, чтобы они оказали моральное давление на нелегитимный парламент и власть», — отметил активист.

Фото Facebook. Ондуруш Токтонасыров

Отметим, на сегодня новая редакция Основного закона, по сообщению пресс-службы Жогорку Кенеша, уже прошла лингвистическую экспертизу. На днях проект будет вывешен на сайте парламента. Далее народные избранники должны одобрить закон о назначении референдума по принятию Основного закона. По предварительным данным, он пройдет в один день с местными выборами, 11 апреля.

Ранее депутат Акылбек Жапаров заявил журналистам, что общественного обсуждения не будет, поскольку оно уже было проведено в рамках конституционного совещания.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.