Планы, на которые денег нет. Балбак Тулобаев отчитался, его раскритиковали

На очередной сессии БГК о проделанной работе и планах отчитался и. о. мэра Балбак Тулобаев. В частности, он отметил, что за счет муниципалитета в столице будут построены два детсада, больница и школа, начнется строительство дома для муниципальных служащих.

Член бюджетной комиссии Эрнис Докенов напомнил чиновнику, что на все эти планы, предоставленные мэрией, нет денег.

«К тому же по ГЧП у вас запланировано более 10 объектов, но до сих пор ни один такой проект не реализован. Вы говорите о социальном долевом строительстве. Но оно остановилось с 2014 года. Теперь говорите, что возобновите, но выделяется всего пять миллионов. Можно предсказать, что это будет долгострой», — сказал он.

Эрнис Докенов также предложил изменить подход к привлечению инвестиций. «Мы все понимаем, что город без них не выживет. Но мы должны отказаться от привлечения инвесторов для строительства гостиниц, торговых центров, ресторанов, развлекательных комплексов. Давайте работать с инвесторами, которые будут строить социальное жилье, школы, садики. Почему мы разворачиваем таких инвесторов, не предоставляем участки под школы, сады, соцжилье. В 2019 году пришел инвестор строить школу, проект был. Он бы построил, а мы бы через пять лет начали расплачиваться. Но мы его развернули», — сказал он.