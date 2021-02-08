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Власть

Плохая традиция. Бишкекский горкенеш не может вовремя собраться на сессию

Бишкекский городской кенеш традиционно не может начать сессию вовремя.

По регламенту приступить к работе депутаты должны в 9.00. Известно, что сегодня к 10.00 в здании находились более 23 депутатов. Это количество необходимо для кворума, однако в зале заседаний их около 20.

В проекте повестки дня сессии всего четыре вопроса. Из них три основных: изменения структуры мэрии, о градостроительном совете, охраны и использования объектов историко-культурного наследия и один — отчет и. о. мэра в разделе «разное».

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/182614/
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