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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в Сеть. Комментарий генпрокурора

Генеральный прокурор опроверг свое участие в аудиозаписи телефонного разговора, которую распространили в Сети во время октябрьских событий 2020 года. Неустановленное лицо говорило с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Сегодня на пресс-конференции Курманкул Зулушев рассказал, что на аудиозаписи телефонного разговора не его голос.

«Я знаю про эту запись. Это не я. Потом была информация, тоже распространенная в интернете, о том, чей это голос. Насколько я знаю, Сооронбай Жээнбеков тогда разговаривал с одним из действующих депутатов», — сказал он.

На вопрос, ведется ли проверка по факту прослушки и распространения этого телефонного разговора на тот момент действующего главы страны, генпрокурор ответил, что никаких следственных мероприятий не проводится.

Ранее в социальных сетях отмечали, что телефонный разговор, запись которого слили в Сеть, проводили Сооронбай Жээнбеков и ныне спикер парламента Талант Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182488/
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