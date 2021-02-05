Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в Сеть. Комментарий генпрокурора

Генеральный прокурор опроверг свое участие в аудиозаписи телефонного разговора, которую распространили в Сети во время октябрьских событий 2020 года. Неустановленное лицо говорило с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Сегодня на пресс-конференции Курманкул Зулушев рассказал, что на аудиозаписи телефонного разговора не его голос.

«Я знаю про эту запись. Это не я. Потом была информация, тоже распространенная в интернете, о том, чей это голос. Насколько я знаю, Сооронбай Жээнбеков тогда разговаривал с одним из действующих депутатов», — сказал он.

На вопрос, ведется ли проверка по факту прослушки и распространения этого телефонного разговора на тот момент действующего главы страны, генпрокурор ответил, что никаких следственных мероприятий не проводится.

Ранее в социальных сетях отмечали, что телефонный разговор, запись которого слили в Сеть, проводили Сооронбай Жээнбеков и ныне спикер парламента Талант Мамытов.