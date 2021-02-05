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Власть

Коррупционеры, возмещающие ущерб, все равно не смогут избежать наказания

Коррупционеры, возместившие и возмещающие ущерб, нанесенный бюджету, все равно будут привлечены к ответственности. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, подозреваемые в коррупции перечисляют средства на счет государства добровольно и по собственному желанию.

«Это не означает, что они могут избежать ответственности. Наказание будет, конечно, но более мягкое. Деньги перечисляют те, кто соглашается на сотрудничество со следствием. Они возмещают намного больше размера нанесенного ими ущерба», — сказал Курманкул Зулушев.

По словам генпрокурора, некоторые по собственному желанию в бюджет переводят до миллиарда сомов. Однако он не назвал имен и в чем обвиняются эти кыргызстанцы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/182471/
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