С октября 2020 года Генпрокуратура возместила в бюджет 264 миллиона сомов

С октября 2020 года Генеральная прокуратура установила ущерб, нанесенный бюджету страны, в размере 2,9 миллиарда сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил глава надзорного органа Курманкул Зулушев.

По его словам, из этой суммы уже удалось возместить в бюджет 264 миллиона 117 тысяч сомов.

Генпрокурор рассказал, что при проверке работ на месторождении Чараат ущерб составил 1 миллиард 340 миллионов сомов.

«Размер ущерба, нанесенного Минздравом при покупке средств индивидуальной защиты, составил более 5 миллионов сомов. Дело возбуждено по аэропорту «Манас». Ущерб устанавливается. Чиновники лесного хозяйства нанесли ущерб на сумму 7 миллионов сомов», — сообщил Курманкул Зулушев.