В парламенте предлагают создать совет по гражданской и муниципальной службе

Депутат парламента Тариэль Жоробеков предлагает создать совет по государственной гражданской и муниципальной службе.

По словам автора, это будет коллегиальный орган, формирующий стратегию развития.

Предлагается в рамках создания инклюзивной среды при поступлении на государственную гражданскую и муниципальную службу для защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья включить в состав совета представителей ЛОВЗ. Направлять кандидатов, по замыслу разработчика, должна Ассоциация инвалидов Кыргызстана.

Для расширения возможностей по включению представителей органов МСУ в составе совета предлагается установить, что в него входят два представителя союза местных самоуправлений сроком на один год.