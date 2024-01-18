Внесены изменения в закон о местной государственной администрации и органах МСУ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года.

Принятым Законом предлагается исключить нормы о районных кенешах из Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.