19:03
USD 89.29
EUR 97.03
RUB 1.01
Официально

Внесены изменения в закон о местной государственной администрации и органах МСУ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года.

Принятым Законом предлагается исключить нормы о районных кенешах из Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/284515/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека избран председателем правления Союза местного самоуправления
Подписан закон о местной госадминистрации и органах местного самоуправления
Садыр Жапаров примет участие в Совете глав органов местного самоуправления
Улукбек Марипов: Кабмин должен перейти на новый уровень работы с местной властью
В парламенте предлагают создать совет по гражданской и муниципальной службе
В Кыргызстане разработан первый кодекс о местном самоуправлении
Выборы-2020. В штабе признали, что партии не соблюдают санитарные требования
Местная власть остается без помощи центра: кабмин в третий раз просит отсрочки
Цифра дня. 372 айыл окмоту в Кыргызстане живут на дотации
Развитие регионов. В Кыргызстане предлагают новый механизм учета интересов
Популярные новости
Освобожден от&nbsp;должности замдиректора Госагентства про управлению госимуществом Освобожден от должности замдиректора Госагентства про управлению госимуществом
Назначен замдиректора Госагентства по&nbsp;управлению госимуществом Назначен замдиректора Госагентства по управлению госимуществом
Подписан конституционный закон о&nbsp;внесении изменения в&nbsp;конституционный закон Подписан конституционный закон о внесении изменения в конституционный закон
Илияз Ташбаев назначен заместителем полпреда президента в&nbsp;Ошской области Илияз Ташбаев назначен заместителем полпреда президента в Ошской области
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
18 января, четверг
19:02
В Кыргызстане упразднили районные кенеши В Кыргызстане упразднили районные кенеши
18:32
Эксперты надели мантию судьи. Правозащитница о громких делах в Кыргызстане
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
18:02
Президент одобрил поправки в закон о пожарной безопасности
17:55
Цензура? Стендаперов Кыргызстана предупредили, о чем нельзя шутить