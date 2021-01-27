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Общество

В Кыргызстане разработан первый кодекс о местном самоуправлении

В Кыргызстане разработан первый кодекс о местном самоуправлении. Об этом на обсуждении проекта документа сообщил специалист Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям Рахманкул Мендекеев.

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Он отметил, что цель кодекса — создать правовые основы для реализации конституционных прав и возможностей местных сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного значения.

Документом устанавливается, что результатом реализации вопроса местного значения является оказание муниципальной услуги. Закреплено, что не допускается устанавливать вопросы местного значения другими нормативно-правовыми актами национального уровня.

«В то же время вопросы по разграничению полномочий между госорганами и органами МСУ предлагается дополнить важным положением о праве совместного исполнения этих полномочий на договорной основе с реализацией их на добровольной основе решениями местных кенешей», — отметил он.

«Что даст кодекс? Позволит избавиться от тормозов и коллизий, заложенных в законодательстве, которые не дают развиваться, которые накладывают функции, которые не относятся к органам МСУ», — добавил Рахманкул Мендекеев.

По его словам, за годы суверенитета местное самоуправление прошло успешный пусть становления, но возникли трудности, которые стали тормозом для дальнейших реформ. В частности, противоречия в отношениях между государственными органами и местного самоуправления, связанные с пониманием и реализацией принципа о разграничении полномочий и вопросами делегирования, недостаточный потенциал представительных органов власти в части исполнения своих нормотворческих и контрольных функций и другие.

«В то же время в отраслевом законодательстве страны присутствуют коллизии и прямые противоречия. Сегодня местное самоуправление в республике функционирует на основе разрозненных нормативных правовых актов, разработанных и принятых в разные времена. Попытки решить вышеназванные проблемы в рамках существующей модели местного самоуправления усугубляют ситуацию и не дают прорывных решений. Кодекс о местном самоуправлении имеет возможность консолидировать и систематизировать их в единый нормативный комплекс», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181345/
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