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Власть

Улукбек Марипов: Кабмин должен перейти на новый уровень работы с местной властью

«Правительство должно перейти на новый уровень взаимодействия с органами местного самоуправления», — заявил премьер-министр Улукбек Марипов.

Он напомнил, что 11 апреля вместе с выборами пройдет референдум по проекту новой редакции Конституции. В случае его одобрения предстоит внести множество изменений в действующие нормативные правовые акты.

«Одним из них может стать кодекс о местном самоуправлении, разработка которого проводится вами. Он должен иметь весь спектр задач, по которым и должны будут работать органы местного самоуправления», — сказал Улукбек Марипов, обращаясь к чиновникам.

Директор Союза местного самоуправления Бектурган Орозбаев сообщил об основных направлениях работы организации. Он также подчеркнул, что союз считает необходимым обеспечить дальнейшее развитие органов местного самоуправления, усилить их подотчетность перед местным сообществом и участие людей в процессе принятия решения. Кроме того, нужно принять меры по повышению доходного потенциала местных бюджетов, увеличению доли местных доходов в общих доходах государственного бюджета.

Бектурган Орозбаев предложил также обеспечить органы МСУ бюджетами развития, позволяющими им заниматься развитием территорий и качественным предоставлением услуг населению, реформировать систему выравнивания бюджетной обеспеченности местных бюджетов и обеспечить ее справедливость и прозрачность. Он также считает важным провести четкое разграничение функций и полномочий государственных органов и органов МСУ и установить справедливую систему распределения доходов между республиканским и местными бюджетами и их расходные обязательства в зависимости от возложенных на соответствующие уровни управления функции и полномочия.

Глава правительства подчеркнул необходимость рассмотреть предлагаемые изменения в работе органов местного самоуправления. Он также заметил, что органы местного самоуправления нуждаются в профессиональных квалифицированных кадрах. Необходимо привлекать молодых специалистов, повышать профессиональный уровень действующих муниципальных служащих.

«Очевидно, что система обучения муниципальных служащих, мэров городов, глав айыл окмоту и депутатов местных кенешей нуждается в совершенствовании. От их уровня грамотности зависит, насколько быстро и качественно будет меняться жизнь во всех 452 айыльных аймаках и 32 городах страны. В свою очередь правительство окажет необходимую поддержку для реализации этих планов», — резюмировал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188094/
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