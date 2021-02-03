Камчыбек Ташиев о том, как криминалитет диктует свои условия

В Кыргызстане начали править ОПГ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, криминальные авторитеты указывают, кого брать на госслужбу, а кого назначать депутатом.

«Они указывают, какой бизнес будет развиваться, а какой нет. Так нельзя. Положенец, смотрящий, вор в законе — таких понятий больше не будет. Кто хочет быть вором в законе, пусть в другой стране живет», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, что сегодня депутаты рассматривают структуру и состав правительства.