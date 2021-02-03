Далек от политики. Улукбек Марипов обещает заниматься только экономикой

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Претендент представил свою программу и озвучил состав нового кабмина.

Улукбек Марипов заявил, что он далек от политики и не состоял ни в одной партии.

«Поэтому новое правительство не будет заниматься политикой. Наш состав будет работать только поднятием экономики и развитием социального сектора. Даст бог, если вы меня поддержите, все свои силы я направлю на работу, чтобы не опозорить вас. У меня нет политических амбиций, поэтому новый кабмин будет заниматься экономикой и социальными проблемами», — сказал Улукбек Марипов.