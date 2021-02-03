Из области фантастики. Улукбек Марипов обещает увеличить доходы каждой семьи

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Претендент представил свою программу и озвучил состав нового кабмина.

По словам Улукбека Марипова, все предложения и замечания, высказанные в парламенте, будут учитываться.

«Мы видим, что система госуправления неэффективная. Но выпадение бюджета, снижение притока инвестиций связаны не только с пандемией. Наша задача сейчас поднять уровень ВВП, увеличить доходы каждой семьи. Кроме того, в нашей стране необходима современная инфраструктура. Вы сами видите, что сейчас мы демонтируем старую систему управления, но впереди еще много работы. Сокращение членов правительства до 16 человек связано с конституционной реформой. Необходимо оптимизировать госорганы», — сказал Улукбек Марипов.