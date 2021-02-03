11:56
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Власть

Из области фантастики. Улукбек Марипов обещает увеличить доходы каждой семьи

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Претендент представил свою программу и озвучил состав нового кабмина.

По словам Улукбека Марипова, все предложения и замечания, высказанные в парламенте, будут учитываться.

«Мы видим, что система госуправления неэффективная. Но выпадение бюджета, снижение притока инвестиций связаны не только с пандемией. Наша задача сейчас поднять уровень ВВП, увеличить доходы каждой семьи. Кроме того, в нашей стране необходима современная инфраструктура. Вы сами видите, что сейчас мы демонтируем старую систему управления, но впереди еще много работы. Сокращение членов правительства до 16 человек связано с конституционной реформой. Необходимо оптимизировать госорганы», — сказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182120/
просмотров: 1190
Версия для печати
Материалы по теме
Далек от политики. Улукбек Марипов обещает заниматься только экономикой
Профильный комитет утвердил состав и структуру правительства
Улукбек Марипов обещает не вмешиваться в кадровую политику министерств
Улукбек Марипов рассказал, как оптимизирует правительство и куда направит деньги
Депутат: Главой Минтранса предлагают швейника. Ответ Улукбека Марипова
Назначать женщин на посты заместителей глав министерств предлагает депутат
Профильный комитет парламента рассматривает кандидатуру на пост премьера
Коалиция большинства единогласно поддержала Марипова на должность премьера
Улукбек Марипов о политической воле Садыра Жапарова в борьбе с коррупцией
Улукбек Марипов рассказал об отце, отношении к деньгам, принципах и карьере
Популярные новости
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с&nbsp;семьей покинул Кыргызстан Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан
Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти
Кто войдет в&nbsp;новый состав правительства. Список Кто войдет в новый состав правительства. Список
Толгонай Стамалиева рассказала, куда и&nbsp;зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков Толгонай Стамалиева рассказала, куда и зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
3 февраля, среда
11:52
Тилек Токтогазиев: Миллиарды сомов теряет бюджет из-за контрабанды муки Тилек Токтогазиев: Миллиарды сомов теряет бюджет из-за...
11:50
Центр по предупреждению пыток объединяют с омбудсменом. Активисты против
11:26
Ала качуу. 17-летнюю девочку похитили из лицея и пытались увезти в другое село
11:25
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
11:21
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек