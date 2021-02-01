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Власть

Улукбек Марипов о политической воле Садыра Жапарова в борьбе с коррупцией

Сегодня депутаты парламентской коалиции большинства рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Нардеп Акылбек Жапаров попросил претендента представить программу на ближайшие 100 дней.

«Никто из премьеров не знает, сколько ему отведено работать на этом месте. Вам нужно представить программу на ближайшие 100 дней и каждый день решать проблемы», — сказал Акылбек Жапаров.

Другой нардеп Самат Ибраев спросил, как Улукбек Марипов намерен бороться с коррупцией.

Кандидат ответил, что намерен устранять ее с корня.

По словам Улукбека Марипова, за последние пять лет он поседел на работе. Напомним, последние годы он возглавлял Счетную палату.

Претендент на пост главы кабмина признался, что есть некоторые препятствия для борьбы с коррупцией. Он считает, что у президента Садыра Жапарова есть политическая воля для того, чтобы устранить коррупцию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181842/
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