Минздраву поручили готовиться к третьей волне коронавируса

Министерству здравоохранения поручено обеспечить полную готовность системы здравоохранения к возможной третьей волне распространения коронавирусной инфекции. Такое решение принято по итогам совещания с членами научно-консультативного совета по коронавирусной инфекции (COVID-19).

Совещание провела и. о. вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева. Обсуждались вопросы, связанные с готовностью системы здравоохранения к возможной третьей волне распространения коронавирусной инфекции в стране.

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев выступил с докладом об основных вызовах COVID-19 в Кыргызстане и рассказал о возможных путях решения проблемы. С докладом выступила и проректор КГМА и эпидемиолог Гульмира Джумалиева по вопросам профилактики.

Эльвира Сурабалдиева отметила важность учета основных выводов и рекомендаций, сделанных в ходе работы межведомственной рабочей комиссии по повышению эффективности деятельности государственных и муниципальных органов и местных органов власти в вопросах противодействия коронавирусной инфекции, а также рационального использования финансовой, грантовой и гуманитарной помощи.

«Необходимо обеспечить полную готовность организаций здравоохранения к возможной третьей волне коронавирусной инфекции в части развертывания достаточного количества основных и резервных коек, обучения и переобучения медицинских работников по профилактике и лечению COVID-19, создания достаточного запаса лекарственных средств и медицинских изделий», — подчеркнула и. о. вице-премьер-министра.

Кроме того, Эльвира Сурабалдиева акцентировала внимание на том, что должна продолжаться работа по вопросу будущей вакцинации населения от коронавирусной инфекции.