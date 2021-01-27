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Власть

На митинг против участия Жээнбекова в инаугурации Жапарова вышли женщины

В Бишкеке у здания парламента проходит еще один пикет. Активистки женского движения требуют не допустить участие в инаугурации вновь избранного главы государства Садыра Жапарова экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

«Он был безответственным президентом. При нем воровали, при нем случилось столько смертей от коронавируса. Он не имеет морального права быть на инаугурации и должен отвечать за смерти кыргызстанцев, а не ходить по торжествам», — сказала участница акции протеста Нургуль Кожомбердиева.

Женщины также рассказали, что во время пандемии они потеряли близких и требуют прозрачного расследования событий с привлечением всех виновных к ответственности.

Здесь же ранее прошел митинг за роспуск депутатов парламента шестого созыва.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181344/
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