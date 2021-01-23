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Власть

Артем Новиков поручил представить новую концепцию развития СЭЗ

Необходимо менять подход к управлению свободными экономическими зонами, полностью пересмотреть механизм и условия их работы. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков во время посещения свободной экономической зоны «Бишкек».

По его словам, фактически СЭЗ стала не местом ускоренного развития экономики с активной промышленной зоной, а обычной территорией, где остались лишь коммуникации и земля, на которой она находится.

И. о. главы правительства осмотрел производственные цеха и встретился с предпринимателями, работающими на территории СЭЗ «Бишкек».

В ходе беседы озвучены проблемные вопросы, касающиеся в том числе налогообложения, экспорта продукции, нехватки энергомощностей, бюрократических проволочек при получении разрешительных документов, барьеров, возникающих при пересечении границ с сопредельными странами.

Артем Новиков отметил, что развитие СЭЗ как драйвера экономики является приоритетным направлением в работе кабмина. «Мы видим, какие возможности есть у СЭЗ. Все недоработки в законодательстве лишают инвесторов привлекательных условий для инвестирования в нашей республике. Нельзя допустить, чтобы предприниматели перенесли свою деятельность в другие страны. Мы предпримем решительные действия для создания особых условий бизнесменам. Пришло время реанимировать СЭЗ», — подчеркнул он.

И. о. премьер-министра поручил до 1 февраля 2021 года представить новую концепцию развития СЭЗ, особое внимание уделив комплексному решению проблем, озвученных предпринимателями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180993/
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